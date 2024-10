Andorra i França negocien un acord de reciprocitat per a sancions viàries

Andorra i França negocien un acord de reciprocitat per l'intercanvi d'informació sobre infraccions de trànsit, especialment les relacionades amb l'excés de velocitat. Segons ha explicat la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, en una compareixença davant la comissió legislativa de Política Exterior, Andorra ha presentat una contraproposta a la proposta inicial de França, la qual considerava "molt llunyana". Aquesta contraproposta s'ajusta al marc europeu i, fins ara, encara no ha rebut una resposta per part del país veí.

Tor ha detallat que l'acord pretén facilitar l'accés mutu a la informació dels propietaris dels vehicles implicats en greus infraccions viàries en territori estranger, com l'excés de velocitat. "L'objectiu és establir una reciprocitat entre els dos països perquè ambdós puguin reclamar les dades necessàries per a la sanció d'aquestes infraccions", ha explicat la ministra, qui ha afegit que, fins ara, aquesta qüestió no s'ha plantejat amb Espanya.

LLEGEIX MÉS: El CDI amb Alemanya, una mica més a prop

Qüestionada sobre els detalls de la proposta francesa, Tor ha assenyalat que aquesta "no és gaire diferent" del que estipula el marc europeu. No obstant això, Andorra vol "adaptar la seva legislació a la normativa europea" i, en aquest sentit, ha decidit seguir les pautes establertes per Europa. La ministra ha recordat que, en cas que es formalitzi l'Acord d'associació amb la Unió Europea, aquestes normes haurien de ser adoptades de totes maneres.

Durant la compareixença, la titular d'Afers Exteriors també ha informat sobre l'estat dels treballs tècnics per definir la frontera entre Andorra i Espanya. Tot i que encara no s'han iniciat les negociacions formals, Tor ha avançat que es preveu que tinguin lloc l'any vinent. Segons els informes tècnics preliminars, "la major part de la frontera coincideix en els mapes dels dos països", tot i que hi ha zones on podrien sorgir algunes discrepançes. En aquest cas, la ministra ha assegurat que s'aportarà "tota la documentació històrica i tècnica" necessària per defensar la posició andorrana i que l'objectiu és arribar a un acord satisfactori per ambdues parts, tot i que encara no es pot confirmar si la redefinició de la frontera afectarà algun equipament andorrà.