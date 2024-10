El CDI amb Alemanya, una mica més a prop

El Govern ha posat en relleu en diferents ocasions que una de les prioritats és signar convenis per evitar la doble imposició amb països de l'àmbit europeu. Aquesta cartera continua ampliant-se i, de fet, és previst que el mes de novembre s'endeguin negociacions amb un dels estats amb els quals fa temps que Andorra vol arribar a aquest conveni: Alemanya. Tal com ha fet saber avui la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, al davant de la comissió legislativa de Política Exterior, la primera ronda de negociacions arrencarà el mes vinent, concretament, el dia 19 de novembre a Berlín.



"Això demostra que un país com Alemanya reconeix que Andorra és perfectament homologable en matèria fiscal" ha destacat Tor, que ha manifestat que valoren "molt positivament" que aquestes negociacions puguin arrencar de manera imminent. "Veiem que Alemanya s'interessa cada vegada més al sector privat, en particular les empreses alemanyes veuen Andorra com un país amb molt potencial per a les inversions estrangeres", ha prosseguit la titular d'Afers Exteriors, que ha manifestat que establir un marc que doni "seguretat jurídica" als inversors servirà per "desenvolupar les relacions econòmiques", perquè hi ha interès alemany en aquest sentit.

En un altre ordre, Tor ha recalcat que en el marc de la feina per ampliar els CDI s'està treballant amb Àustria i ha concretat que les negociacions estan "bastant avançades", mentre que en el cas d'Itàlia s'ha mostrat "bona voluntat", però encara no hi ha res de concret per poder iniciar les negociacions. Altrament, s'han establert contactes amb el Canadà i Eslovènia; així, es van fer reunions "al més alt nivell" aprofitant l'estada de Tor i del cap de Govern a l'assemblea general de Nacions Unides i es va contrastar la "bona predisposició política" a començar negociacions.



A Nova York també es van signar convenis amb Romania, Montenegro i Letònia i estan pendents de signatura amb el Regne Unit (falten tràmits encara per part de l'executiu britànic) i amb Bèlgica, un país, ha recordat la ministra, amb "molta complexitat", ja que la ratificació ha de passar per diferents estaments i el procés és "una mica llarg", informa l'ANA.