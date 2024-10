Una victòria per tornar a agafar confiança (2-0)

Després de dos anys sense celebrar una victòria, la selecció andorrana ho ha tornat a fer aquesta tarda en un amistós davant San Marino (2-0) per tornar a agafar confiança.

Des de l'inici ha quedat clar el plantejament dels de Koldo Álvarez, amb una pressió molt forta i fent-se dominadors de la pilota. Així, la primera diana no s'ha fet esperar quan al minut 10 'Berto' Rosas ha recollit una passada llarga de Max Llovera, la qual s'ha empassat Simone Franciosi, per quedar-se sol davant el porter rival i anotar el seu cinquè gol internacional. A partir de llavors l'esfèric ha sigut més per als visitants, tot i que només l'han mogut entre la línia defensiva per posteriorment perdre'l en llarg. Al 22' quasi arriba el segon gol tricolor, amb el davanter de l'FC Andorra baixant la pilota per Marc Pujol, qui ha fet una passada en profunditat per 'Cucu' Fernández qui, tot sol davant Edoardo Colombo no ha pogut transformar.

Els de Roberto Cevoli han tornat a recuperar forces per aquesta vegada ser una mica més dominadors, doncs han estat més assidus en camp contrari, però sense crear cap mena de perill. No ha estat fins al minut 39 que els pirenaics han tornat a veure porta. Aquesta vegada ha estat amb una bona jugada combinativa entre Joan Cevós i Pujol, la qual ha acabat amb un gran remat del capità de 42 anys per tot l'escaire. Tres minuts més tard podia haver caigut el tercer per als andorrans, quan Llovera s'ha topat tot sol amb l'esfèric a l'àrea petita després d'una centrada i ha fet el que semblava més difícil, rematar directament fora.

A la tornada dels vestidors s'ha començat igual que s'havia acabat, i al 52' s'ha vist anul·lada una diana dels locals per fora de joc. Els segons 45 minuts han estat molt menys interessants que els primers, però els sanmarinesos han tingut la seva a l'hora de partit amb un tir que Iker Álvarez no ha tingut problemes per aturar.

En fins a tres ocasions els del Principat han pogut col·locar el 3-0. En primer lloc al 68' quan Aarón Alburquerque no ha arribat a recuperar tot sol una centrada a l'àrea; al cap de vuit minuts quan d'una mala passada de la defensa visitant cap al seu porter la pilota gairebé es cola dins la porteria, però el pal ho ha evitat; i finalment a sis minuts pel xiulet final quan Èric Vales no ha pogut rematar un refús dins el rectangle rival.

El triomf ha arribat després de la desfeta a Moldàvia, contra qui Andorra tornarà a jugar a la Nations League, aquesta vegada a l'Estadi Nacional, el 16 de novembre.