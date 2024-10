Shannon Evans es farà avui les proves de la lesió a la mà

La victòria contra el Leyma Corunya (112-87), amb l'estel·lar actuació de Jerrick Harding i de Nikos Chougkaz i el debut d'Aaron Ganal, no va ser tota de roses per al MoraBanc Andorra. Shannon Evans i Kyle Kuric van sortir lesionats, el primer per haver-se trencat, semblaria, un dit de la mà esquerra, i el segon per un cop al gluti. El base de Connecticut, amb nacionalitat guineana, és qui es va endur la pitjor part, i avui es farà les respectives proves per veure l'abast de la fractura quan des del club ja s'ha confirmat que és quelcom ossi. Evans només va jugar en els dos primers quarts: va ser titular i va anotar dos punts durant poc més de vuit minuts.

Per la seva part, Kuric també es va haver d'asseure a la banqueta, però en el seu cas va ser per precaució i ja han informat des del MoraBanc que no és res greu. Així, l'escorta nord-americà amb passaport eslovac hauria de reprendre l'activitat normal dels entrenaments a partir de demà, quan es comencin a exercitar els de Natxo Lezkano. Kuric va jugar poc més de 12 minuts contra els gallecs per signar set punts amb un 100% d'encert en tirs de dos i de tres.