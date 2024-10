"Hi havia joc, però feia falta el resultat"

El ball tricolor contra San Marino va deixar ahir una victòria (2-0) per a la selecció andorrana després de dos anys sense veure'n una, i les alegries després del xiulet final es van fer notar. "Anàvem fent bona feina i amb bones sensacions, però els resultats no ens acabaven d'acompanyar", va dir el capità i golejador Marc Pujol, afegint que tot i ser un amistós el duel per als del Principat era important sobretot pel resultat. A títol personal, el migcampista de 42 anys es va mostrar molt content i orgullós per continuar representant el país: "Content de ser-hi i gaudint de cada minut que em dona el míster".

"Els triomfs sempre són importants, sempre ajudes", deia el seleccionador Koldo Álvarez, mostrant-se també content pel resultat, els jugadors i per com va anar el matx. "Han passat bastants minuts jugant com nosaltres volíem", va afegir el tècnic, qui també va indicar que els hagués agradat que a la segona meitat "tot hagués sigut una mica més net". Per la seva part, l'altre golejador del duel, 'Berto' Rosas, va esmentar que la victòria "ens dona força per continuar lluitant, i segur que ara vindran millors resultats". Envers la seva diana, el davanter va assegurar que feia temps que la buscava, i que fer-la amb l'afició i amb triomf "no podia ser millor".