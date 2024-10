Acord del SAAS amb els veïns del Ròdol per impulsar els serveis de salut mental a l'edifici

El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ha arribat a un acord amb els veïns de l'edifici Ròdol per tirar endavant el nou dispositiu d'atenció ambulatòria de salut mental de manera consensuada. Aquest pacte ha estat possible gràcies a la col·laboració de totes les parts implicades, la qual cosa ha permès habilitar els locals destinats al projecte amb un accés independent dels espais comunitaris de l'edifici.

Segons fonts del SAAS, el nou dispositiu representarà "una millora significativa respecte a les instal·lacions actuals". Inclourà una àrea d'adults de 660 m², la qual oferirà serveis ambulatoris i acollirà la Unitat de Conductes Addictives (UCA), i una zona diferenciada de 330 m² destinada a l'atenció infantojuvenil.

Es preveu que les obres de condicionament dels espais arrendats comencin tan aviat com s'obtinguin les autoritzacions administratives pertinents, amb l'objectiu d'enllestir el nou dispositiu en el menor temps possible. El SAAS ha expressat el seu agraïment per "la bona predisposició i col·laboració de totes les parts implicades", destacant la importància del projecte per al país.

Cal recordar que la petició demanada pels veïns de l'edifici en el seu moment és que l'entrada dels pacients de les consultes de salut mental fos diferenciada a l'entrada dels veïns als seus domicilis. Aquest estudi, segons ha indicat el president de l'edifici Ròdol a EL PERIÒDIC, va ser presentat pel SAAS ahir als veïns, els qual van trobar correcte l'acord, tot i que aquest "encara no està del tot signat", ha afegit el president.