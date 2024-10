La selecció de futbol sala jugarà l'Eurocopa al pavelló de Govern

El 30 de maig van conèixer el grup i els rivals, i ara ja saben on jugaran. El pavelló de Govern serà l'escenari de la selecció nacional de futbol sala a la fase de grups de l'Eurocopa, en la qual s'enfrontaran a Portugal, Països Baixos i Macedònia del Nord, una decisió que l'Executiu ja té tancada i de la qual la Federació Andorrana de Futbol (FAF) ja ha estat notificada.

Fa uns 10 anys que l'esport del 40x20 no trepitja el pavelló, i tornar-hi serà "recordar coses de quan hi vam jugar nosaltres", deia el seleccionador andorrà, Talin Puyalto, qui recordava que en el seu moment el van omplir i va ser una sensació "molt maca". Segons ha pogut saber aquest mitjà, el parquet que es farà servir s'ha anat a buscar específicament a Portugal, així que tots els elements deixen sobre el paper unes finestres internacionals amb nota excel·lent. Uns dels objectius extraesportius dels tricolor és omplir la coberta, o si més no acollir el màxim de persones, tal com ha assenyalat un dels més destacats del combinat com és Omar Ávila. En aquest mateix sentit, Puyalto s'ha mostrat convençut que "hi haurà caliu" a les graderies.

Omar Ávila, jugador de l'ENFAF i la selecció nacional: «La cultura del futbol sala al país s’està perdent»

El fet de jugar el pavelló de Govern vol dir dues coses. Per una banda, "que estem en una fase atractiva"; per l'altra, que tampoc hi havia diferent opció. La UEFA en aquests casos demana uns mínims, i l'únic escenari que els compleix a Andorra és 'la Bombonera'. En cas que no s'hagués pogut jugar al país, a la selecció no li hagués quedat altre remei que disputar els tres matxs de la fase de grups a la Seu d'Urgell. Així mateix, poder rebre al Principat a tot un Portugal, a Països Baixos i a Macedònia del Nord "serà una bona oportunitat per moure el futbol sala, que no deixa de ser un esport minoritari que al país sempre ha tingut molta afició", ha asserit el tècnic.

La preparació pirenaica per la cita serà amb un doble amistós contra Moldàvia, el 5 i el 6 de novembre, al Centre Esportiu dels Serradells. Els de Vladimir Vusatîi són una selecció a qui els de Puyalto ja van vèncer, i "tenen cinc jugadors molt bons, professionals, però els està costant que la gent jove agafi aquest nivell".

Torna Eric Mesquita

Eric Mesquita tornarà a la convocatòria després de no ser present a la ronda preliminar de l'Eurocopa per lesió. El jugador del Deporcyl Guardo FS és un dels dos andorrans que competeixen a categoria més alta, la Segona Divisió B de futbol sala, on comparteix grup 1 amb Adrià Blat, des de l'any passat al CD Albense.