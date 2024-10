El Boudouhi, Mingorance i Quillacq, candidates per representar Andorra al TEDH.

El procés d’elecció del jutge d’Andorra al TEDH s’emmarca en el relleu de Pere Pastor, l’actual representant andorrà, que finalitza el seu mandat de nou anys. El Tribunal Europeu dels Drets Humans està compost per un nombre de jutges igual al d’estats membres del Consell d'Europa, amb un mandat de nou anys, no renovable.

Les tres candidates proposades tenen trajectòries destacades en l’àmbit del dret i la justícia. Saïda El Boudouhi és professora de dret públic a la Universitat Paris 8 Vincennes Saint-Denis i compta amb una sòlida experiència acadèmica. Canolich Mingorance, actual presidenta del Tribunal de Corts, ha desenvolupat una llarga carrera en l’àmbit judicial a Andorra. Per la seva part, Patrícia Quillacq és inspectora de professions titulades i ha tingut una àmplia experiència com a diplomàtica d’Andorra.

Aquesta és la segona llista que es proposa, després que la primera fos descartada. El Panell Consultiu tindrà ara un màxim de quatre setmanes per emetre una opinió sobre el compliment dels requisits de les tres candidates. Un cop emesa aquesta opinió, el president de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (APCE) notificarà la terna a la Comissió de Selecció encarregada de l'elecció dels jutges del TEDH, que organitzarà entrevistes personals a París durant els mesos de novembre o desembre. La decisió final es prendrà en la sessió plenària de l'APCE al gener del 2025.

Govern ha aprovat aquest dimecres la llista nacional de tres candidates per a l'elecció del jutge que representarà Andorra al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH), segons s'ha publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. La llista, que ha estat enviada al Panell Consultiu del Comitè de Ministres del Consell d'Europa, està formada per Saïda El Boudouhi, Canolich Mingorance i Patrícia Quillacq.

