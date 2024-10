Estrasburg admet la demanda presentada per Enric Dolsa pel cas Grifols

Pel que fa al procés, Dolsa ha revelat que havia valorat la possibilitat de retirar el recurs, però finalment va decidir continuar per veure si “realment teníem raó o no teníem raó” en relació amb les decisions del Govern. Cal remarcar que ara, la demanda continuarà el seu curs al Tribunal d’Estrasburg, amb la possibilitat que es sol·liciti més informació durant el procediment.

Dolsa també ha posat de manifest que la presentació d’aquest recurs era essencial per evitar que el projecte de Grifols quedés en un punt mort . "Si no s'hagués entrat aquest recurs a Estrasburg, el tema de Grifols quedaria encara sobre la taula ", ha subratllat, destacant que el projecte "estava viu i estava endavant" en paraules del cap de Govern. Ara, després que el recurs hagi estat acceptat, el conseller ha apuntat que "Grifols deu estar content d'haver pres la decisió que va prendre".

“La valoració és molt positiva, perquè estàvem pendents de si seria acceptat o no. Això vol dir que el Tribunal d'Estrasburg, en aquest moment, s'ho ha mirat i alguna cosa deuen haver vist que li ha merescut la seva atenció per poder-lo entrar i jutjar” , ha apuntalat Dolsa a aquest mitjà. El conseller comunal ha explicat que ara s'haurà d'esperar l'avaluació del cas, tot i que la secretaria podria demanar més informació si ho considera necessari: “De totes maneres, tenen tota la informació necessària i ara ja es tracta d'esperar a veure què ”, ha afegit.

Per El Periòdic

