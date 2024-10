La FAF publica la llista pel doble partit contra Gibraltar

Després de tancar els Women's European Qualifiers com a últimes de grup sense sumar, al juliol, la selecció femenina torna a l'acció aquesta setmana amb dos amistosos contra Gibraltar. El primer duel tindrà lloc el dimecres a les 13.00 hores, i el segon serà el dissabte a les 11.00 hores, tots dos fora del Principat. Albert Panadero s'ha endut una àmplia plantilla amb Luna Marcet i Alex Cardoso sota pals; Paula da Silva, Maria Moles, Laia Sin, Laura Borja, Neus Rosas i Lia Gil en defensa; Uma de Vertiz, Marina Fernández, Laia Solé, Tere Morató, Èrica Gonçalves, Aitana Colobrans i Catia da Silva com a migcampistes, i Ari Gonçalves, Míriam Tizón, Maria Ruzafa, Claudia Plaja i Noa Gallinat en atac.

Per Pol Forcada Quevedo

