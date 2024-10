'Ferrariman', després de l'accident: "Hem tornat a néixer"

L'empresari andorrà Xavier Caballol, conegut com a 'Ferrariman', ha volgut explicar als seus seguidors l'agraït que està després de l'accident d'avioneta que va patir aquest dissabte a la tarda. En una publicació al seu perfil d'Instagram, Caballol ha expressat el seu agraïment per haver sobreviscut a l'incident en què es trobava amb la seva parella. "Estic agraït que la meva parella i jo estiguem vius. Hem tornat a néixer després de salvar la vida en un accident molt greu", ha escrit.

Caballol, a qui se li veu al vídeo amb diverses contusions facials greus, incloent-hi un ull inflat i tapat, així com marques de sagnat al rostre, ha volgut agrair públicament l'esforç de tots els implicats en el seu rescat i posterior tractament mèdic. "Vull agrair especialment a tots aquells que heu participat en el nostre rescat, trasllat i hospitalització. Heu estat molt humans, eficients, competents i afectuosos", ha expressat en el seu missatge.

També ha destacat la importància del suport que està rebent en aquests moments difícils, agraint els missatges d'ànim que li arriben des de diferents àmbits. "Moltes gràcies a tots i totes els que ens esteu enviant missatges bonics i molta energia i carinyo, especialment als bombers i a tot el personal sanitari", ha afegit.

L'accident va tenir lloc dissabte als voltants de l'aeròdrom de Viladamat, quan l'avioneta en la qual viatjava es va estavellar. L'avís als serveis d'emergència va arribar cap a les 19.00 hores, i ràpidament es van mobilitzar diverses unitats de bombers. Tant Caballol com la seva parella van ser traslladats a l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, a Girona, on actualment es troben ingressats ambdós.

Aquest sinistre s'ha produït després d'una polèmica que envolta l'empresari, conegut per incidents anteriors a les xarxes socials. Fa unes setmanes, Caballol va ser criticat per la seva actitud després d'un suposat atropellament d'un gat, on va fer broma de l'incident en un vídeo amb la matrícula del seu Ferrari danyada. Aquest comportament va generar una onada de crítiques per la seva aparent falta d'empatia envers la vida animal.