Embolic al judici del cas CBD per presència de preguntes incriminatòries als testimonis

El judici pel cas CBD ha viscut avui un moment de gran tensió arran de les preguntes incriminatòries que diversos testimonis han rebut, especialment aquells vinculats amb la venda de productes CBD que estan prohibits per normativa a Andorra. L'acusat, qui reitera el seu ús terapèutic del cannabidiol per tractar l'epilèpsia, ha vist com la defensa ha proposat la suspensió del judici, en considerar que la línia que s'estava seguint per part de l'advocat Alfons Clavera es desdibuixava arran de l’allau de preguntes als testimonis i com aquestes podrien comprometre el curs del judici.

Les declaracions de la mare i la parella de l’acusat han transcorregut inicialment amb normalitat, en línia amb el que plantejava Clavera. Ambdues han confirmat que coneixien l’ús habitual de CBD per part de l'acusat i que sabia que es podien adquirir aquests productes a Andorra. “Som parella des de fa sis anys”, ha declarat la seva companya, que ha afegit: “Sabia que la meva parella patia epilèpsia i consumia CBD”, tot confirmant que "vam comprovar que es podien comprar productes CBD a una botiga a Canillo".

LLEGEIX TAMBÉ: L'acusat del cas CBD es declara innocent i apel·la el consum per tractar l'epilèpsia

El punt crític ha arribat quan la defensa ha demanat que els testimonis responguessin preguntes sobre la venda de productes de CBD prohibits al país. Això ha obert la porta a la possibilitat que els testimonis poguessin autoinculpar-se de fets delictius. En aquest sentit, la declaració d’un amic de l’acusat ha estat aturada després quereconegués haver comprat flors i resina de CBD al país, fet que ha desencadenat una suspensió immediata per part del tribunal amb un parell de pauses de 5 i 10 minuts, respectivament.

Un cop represa la sessió, l'interrogatori també ha inclòs testimonis comercials, així com un membre d'un dels cossos de l'ordre espanyols i qui va reconèixer haver vist productes de CBD als aparadors de diverses botigues del Principat. Un propietari d'una botiga de CBD a Espanya ha afirmat que “el producte és de lliure venda, però no podem recomanar-ne el consum, tot i que és possible consumir-lo”, mentre que un comerciant de CBD d’Andorra ha assegurat que tots els productes venuts a la seva botiga tenen una concentració màxima de 0,3% de THC.

Així doncs, en diverses ocasions el tribunal s’ha vist obligat a fer pauses per valorar si alguns testimonis necessitaven assistència legal, ja que les seves declaracions podrien convertir-los en encausats. Aquesta situació s'ha repetit fins a cinc vegades, fet que ha portat la defensa a demanar la suspensió del judici. La defensa argumenta que la seva estratègia es basa en la idea de l’error de prohibició; és a dir, el desconeixement de la llei sobre la comercialització de productes CBD a Andorra. No obstant això, la Fiscalia i el Tribunal han decidit continuar el procediment, limitant les preguntes a aquelles relacionades amb productes comercialitzats legalment.