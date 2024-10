La femenina es desfà de Gibraltar (1-4)

Albert Panadero ja deia a la prèvia que per a aquesta selecció no hi ha partits amistosos, i així ho han demostrat des del principi per desfer-se de Gibraltar per un contundent 1-4 i convertir-se en el primer triomf del tècnic a les ordres del combinat d'ençà que va arribar al gener d'enguany.

L'inici de les tricolor ja ha estat demolidor, i la punta de llança de l'equip, Tere Morató, només ha tardat set minuts a signar la primera diana del partit després de fer-se amb un refús i enviar l'esfèric amb un xut diagonal al fons de la xarxa. Panadero també va destacar ahir que aquesta mena de duels contra seleccions del mateix nivell les ajuda a treballar altres aspectes del joc que contra rivals més fortes no s'hi capfiquen tant, i dit i fet. Després del gol matiner, les pirenaiques no han deixat de pressionar i han gaudit d'algunes arribades que fins als darrers instants de la primera meitat no han acabat materialitzant. Així, la davantera de l'Alabès ha fet el seu doblet particular al 44', i només un minut més tard ha estat Maria Ruzafa qui ha ampliat distàncies.

A la tornada dels vestidors, les gibraltarenques han posat una marxa més, però no ha estat fins als darrers minuts que han trobat premi. Era el 78' quan Tiffany Viagas ha fet l'1-3 amb un golàs gairebé des de la banda. Les andorranes no s'han conformat, i a cinc pel xiulet final Morató ha assistit a Clàudia Plaja perquè fes el definitiu 1-4 col·locant l'esfèric per sobre la portera rival, Logan Williams-Owen.

Panadero ha reconegut que el duel ha començat amb control de les seves, i ha destacat que durant el transcurs dels 90 minuts "ens ha faltat una mica més de precisió amb esfèric i pausa, així com dominar situacions de progressió i en zones de finalització". Com a aspectes a millorar, l'entrenador ha fet esment de la pilota aturada. Amb tot, "estem contentes per la victòria", la qual les serveix per preparar la Nations League vinent, i ara "toca continuar per millorar aspectes", ha completat. El segon amistós contra Gibraltar serà el dissabte a les 11.00 hores.