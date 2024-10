Albert Panadero: "En aquesta selecció no hi ha partits amistosos"

La selecció femenina ha encetat aquesta setmana una nova finestra internacional per enfrontar-se contra Gibraltar en dos amistosos. El primer tindrà lloc demà a les 13.00 hores i el segon serà el dissabte a les 11.00 hores, tots dos fora del Principat. "Promoure aquestes finestres oficials és un pas endavant de la FAF", ha celebrat el seleccionador, Albert Panadero, qui ha assenyalat que era una demanda per poder continuar evolucionant amb el futbol femení.

La principal fita de les tricolor per a aquests dos duels és preparar la Nations League que donarà el tret de sortida al febrer de l'any vinent. En aquest sentit, el tècnic ha deixat clar que en aquesta selecció andorrana "no hi ha amistosos" i que cada partit és especial: "Estem en creixement, però quan juguem contra combinats més petits o d'un nivell similar és competició al 100%". Precisament, ha apuntat que jugar contra les gibraltarenques, d'un "nivell de trajectòria i recursos similars", les ajudarà a treballar altres aspectes del joc que contra rivals més fortes no s'hi capfiquen tant.

Les pirenaiques arribaran després de tancar al juliol els Women's European Qualifiers, i tot i que van acabar com a últimes de grup sense sumar, Panadero ha esmentat que els partits els van servir de molt perquè ara "no comencem des de zero i ho fem amb una base ja treballada". "L'equip cada vegada té més personalitat i les idees més clares, i aquest és l'objectiu", ha completat.

La convocatòria es va fer pública ahir, i d'entre les novetats més destacades es troba el retorn de Lia Gil després d'un any i mig per lesió. "Estic nerviosa, però tinc ganes", ha mencionat aquest matí la defensora, ara a les files de l'Eastern Florida State College dels Estats Units, comentant que ja no té cap molèstia al genoll.