Cardelús acaba 20è a Tailàndia

"Estic content perquè crec que he fet una bona cursa i, a més, ha estat la prova en la qual he acabat més a prop del guanyador, però encara podia haver-hi alguna cosa més", ha dit el pilot, afegint que a partir del primer terç de cursa ha començat a rodar en temps molts semblant al top10 i "això crec que és molt positiu".

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació