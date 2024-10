Jerrick Harding és nomenat MVP del mes d'octubre

Jerrick Harding no ha pogut tenir millor arrencada de temporada. A més de ser tot un líder al MoraBanc Andorra, ha tancat aquest primer mes de competició estrenant-se com a MVP Movistar, doncs ha aconseguit una valoració mitjana de 20,8 crèdits i tenint un paper protagonista en cadascuna de les tres victòries aconseguides pels tricolor en aquest període.

Per al base i el conjunt andorrà, l'ACB no va arrencar de la manera esperada, ja que van encaixar una derrota contra el Dreamland Gran Canària. Tot i això, el de Texas ja va donar un primer avís anotant 20 punts i convertint-se en un dels homes destacats de la trobada. Molt millor li va anar al MoraBanc a la pista del Baskonia, on va sumar la primera victòria del curs amb Harding aconseguint 14 punts, dos rebots, una assistència, una recuperació i tres faltes rebudes, per a una valoració d'11 crèdits.

El nord-americà va tornar a ser el màxim anotador dels pirenaics en el duel corresponent a la tercera jornada, en la qual els andorrans van tornar a guanyar, aquesta vegada a costa del Leyma Corunya. Seus van ser 28 punts, un rebot i dues assistències, acabant el xoc amb 27 crèdits de valoració. Encara més, va millorar els seus registres a següent ronda, en la qual va aconseguir la segona designació de la seva carrera com a Jugador de la Jornada a la Lliga Endesa després d'assolir els 35 de valoració davant del València Basket, tot i que la seva estratosfèrica actuació no va obtenir el premi de la victòria. Seus van ser 30 punts (4/5 en tirs lliures, 7/10 en llançaments de dos i 4/7 en triples), a més de quatre rebots, quatre assistències, dues recuperacions i tres faltes rebudes.

Per tancar aquest octubre, Harding ha estat un dels destacats al triomf del MoraBanc sobre el Coviran Granada, acabant amb 18 punts, quatre rebots, una assistència, quatre faltes rebudes i 18 de valoració. Després d'aquests cinc partits, saldats amb tres victòries i dues derrotes, les mitjanes del base han estat de 22,0 punts (40% en triples, 71,1% en tirs de dos i 95,2% en tirs lliures), 2,6 rebots, 1,6 assistències i 20,8 de valoració.