L'ACA no tanca les portes a ampliar la delegació de cara a futurs FIA Motorsport Games

Després de multiplicar la participació de cara la cita d'enguany dels FIA Motorsport Games, passant d'un únic participant l'any 2022 a Marsella – Kike Pisco en e-Sports arribant a les semifinals – a cinc aquest, a València, l'ACA CLUB no tanca la porta a incrementar encara més la delegació andorrana de cara la pròxima edició de l'esdeveniment d'esport de motor més gran per països. Així ho ha afirmat el president de la seva comissió esportiva, Toni Santacreu, durant la valoració de la participació tricolor en l'esmentada cita, acompanyat pel president de l'ACA CLUB, Enric Tarrado, i d'Àlex Machado, amb la seva medalla de plata.

En aquest sentit, Santacreu ha comentat que començaran a preparar l'esdeveniment una vegada sàpiguen la seu, a hores d'ara desconeguda, i que sempre que sigui possible ampliar la participació pirenaica es farà. Així mateix, ha apuntat que buscaran les categories on ser més competitius, tot recordant que els FIA Motorsport Games d'aquest 2024 han acollit 82 països i 26 especialitats.

Pel que fa al balanç de l'esdeveniment, Tarrado ha reconegut estar molt contents des de l'ACA, tot destacant la importància de prendre-hi part per situar Andorra al panorama mundial. A títol individual, ha felicitat Machado i ha fet un reconeixement a la seva trajectòria, la qual va començar de jove i "ha anat perseverant", mèrits als quals s'ha sumat el president de la comissió esportiva de l'ACA CLUB.

A tall de valoració personal, Machado s'ha mostrat orgullós d'haver representat el Principat a les olimpíades del motor: "Estic acostumat a representar el país, però aquesta vegada ha estat la primera que ho feia amb la delegació, i ha tingut un punt emocional". "Estic content per aportar aquest petit premi a l'automobilisme andorrà", ha afegit, indicant que com a tot esportista que competeix per guanyar, li hagués agradat assolir l'or. Pel que fa al seu calendari, el pilot participarà ara al Mundial de Kàrting IAME, de nou a València, amb l'objectiu d'assolir un podi, i posteriorment marxarà a Las Vegas per la 'final americana' abans de prendre part en altres competicions encara per confirmar com el Pacific Final, a Macau.

Les altres disciplines

En e-Sports, el sisè lloc de Frank Porté en F4 ha estat el més destacat, i des de l'ACA han reconegut estar "àmpliament satisfets", ja que esperaven almenys un top10. També han apuntat haver-se adonat que com més professional és el corredor, millors resultats assoleix, doncs Helder Cerqueira en GT va acabar 52è de 57, sent un amateur "amb molt recorregut i futur pel davant". En Autoeslàlom, han fet esment que tot i ser una dupla competitiva, la formada per Mireia Guitiérrez i Lucas Piccino tenia poca experiència. 'Mimi' va acabar en primera posició la primera 'qualy', i Piccino va fer un bon paper en la seva, però aquesta manca d'experiència els va complicar la segona mànega i van acabar classificant 21ns quan només els 20 primers accedien a la següent ronda.