La successió amb Serrano va per bon camí: "Volíem que el relleu estigués ben preparat"

El copríncep episcopal Joan-Enric Vives ha visitat aquest matí la Casa Comuna de Sant Julià de Lòria, on ha estat rebut pels cònsols Cerni Cairat i Sofia Cortesao, així com per altres membres de la corporació comunal. Durant la visita, Cairat ha recordat que aquesta podria ser l’última visita oficial de Vives a la parròquia, ja que el passat mes de setembre es va ordenar bisbe coadjutor Josep-Lluís Serrano, designat com a successor de Vives. En relació amb aquest fet, Vives ha destacat que “volíem que la meva successió estigués preparada, atenent les necessitats d’Andorra, i s’està aconseguint”.

A més, Vives ha recordat que ja té 75 anys i ha volgut tranquil·litzar la població assegurant que, en cas que li passés alguna cosa, el bisbe coadjutor ja està nomenat per garantir la continuïtat. Tot i això, ha remarcat que la successió es produirà “quan el Sant Pare ho consideri oportú” i ha suggerit que aquest procés podria durar “uns mesos o un any i mig”. També ha fet esment a rumors que indicaven que l’octubre seria la data límit per la seva retirada, tot afirmant: “De moment, continuo aquí i, pel que sembla, encara no marxo”.

Durant la seva intervenció, Vives ha valorat la tasca dels comuns, subratllant la responsabilitat que assumeixen en ser les institucions més pròximes a la població. En aquest sentit, ha comparat la seva funció amb la dels ajuntaments del país veí, citant l’exemple de les poblacions afectades pels aiguats de València, on comuns i ajuntaments acompanyen els veïns en el seu dia a dia. A més, Vives ha destacat el paper fonamental dels comuns en la Constitució, una institució que ha perdurat al llarg dels segles al país.

