Piqué entra a formar part de l'FC Andorra

L'FC Andorra es convertirà en una societat anònima d'objecte esportiu. Així ho han aprovat els socis a l'assemblea general extraordinària celebrada aquest matí. Una societat andorrana, participada per diferents inversors entre ells el grup Kosmos de Gerard Piqué, es fa càrrec dels actius i passius del club, eixugant el deute que arrossega l'entitat. En el projecte presentat destaca la creació d'equips de base i la construcció d'un camp per entrenar i jugar.

La junta directiva ha presentat uns números de deute de 313.361 euros, que podrien arribar als 600.000 en cas que prosperin les diverses causen obertes que hi ha. Tot i que l'actual directiva no ha generat dèficit i ha anat retallant el deute, considera que l'única via viable per a la permanència del club és convertir-se en una societat anònima d'objecte esportiu, aprofitant la recent aprovació de la Llei de l'Esport. Tots els punts de l'ordre del dia han estat ratificats per àmplia majoria pels socis, sense cap vot en contra, permetent el canvi de naturalesa jurídica de l'entitat. Com era d'esperar la presència d'abonats ha estat nombrosa, amb 206 socis participant en les votacions, ja sigui de manera presencial o a través del vot delegat.

L'arribada del grup inversor permet eixugar a efectes pràctics el deute del club i tenir una important injecció econòmica, que pot ser de 300.000 euros. En les pròximes setmanes es confeccionarà la reglamentació de la Llei de l'Esport i s'acabaran de tancar els serrells del traspàs, així com el capital inicial, que serà d'un mínim de 60.000 euros. Entre algunes claus desvetllades del projecte, es troba la creació d'equips de base, que anys enrere el club va perdre i que van ser absorbits per la Federació Andorrana de Futbol. En aquest sentit es plantejarà la situació amb l'ens a la conclusió del conveni existent. La intenció és “treballar molt bé la base i amb un segon i primer equip” perquè “que la majoria de jugadors siguin d'Andorra”, afirma el president del club, Albert Ferré, ja que la intenció per mantenir la identitat és que el màxim nombre de jugadors siguin del país. També es treballa per trobar els terrenys per construir un camp per poder jugar els partits i entrenar, ja que en els últims anys sempre han trobat problemes a la Borda Mateu a l'hora d'exercitar-se a causa de la limitació d'horaris i dies.

Un altre dels acords amb el grup inversor és que l'FC Andorra no es pugui moure del país i comptar amb objectius de màxims ja aquesta mateixa temporada, sense renunciar a l'ascens a la Tercera Divisió. “La prioritat és posar el primer equip el més a dalt possible”, assegura Ferré. Gabri Garcia i Albert Jorquera es fan càrrec avui mateix del conjunt i dirigiran l'entrenament d'aquesta tarda. En els propers dies s'aniran confirmant nous fitxatges per reforçar la plantilla. Per la seva banda Francesc Destree, component de la societat andorrana que pren les regnes de l'entitat, assegura que es troben “molt contents que hi hagi una solució per al club” i que es pugui realitzar “un projecte viable i sòlid”, i sobretot “de país”. Anuncia que en els pròxims dies es portarà a terme la presentació pública del projecte.