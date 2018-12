Primer entrenament de Gabri i Jorquera

Els tècnics han efectuat abans d'iniciar la sessió al camp de Prada de moles d'Encamp una xerrada amb la plantilla per tal donar a conèixer que és el que volen dels jugadors. A l'entrenament ha participat per primera vegada el darrer fitxatge del club, Fede Bessone, provinent de l'AE Prat de Tercera Divisió. La incorporació del defensa tampoc ha estat oficialitzada. El primer partit que dirigiran Gabri i Jorquera serà el 5 de gener contra l'EFAC Almacelles, un matx ajornat en el seu dia a causa dels partits de la selecció.

L'aprovació per part dels socis a l'assemblea general extraordinària d'aquest matí perquè l'FC Andorra passi a ser una societat anònima d'objecte esportiu ha portat canvis significatius amb rapidesa. Aquesta tarda l'equip realitzava el primer entrenament després de Nadal i ja ha estat dirigit pels nous ocupants de la banqueta, Gabri Garcia i Albert Jorquera, tot i que el club encara no ha fet oficial la incorporació dels entrenadors.

Per Joan Josep Blasco

