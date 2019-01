Els Serradells reobrirà la segona quinzena de febrer, però la piscina es mantindrà tancada

El Comú d'Andorra la Vella preveu obrir les instal·lacions del Centre esportiu dels Serradells la segona quinzena de febrer. Totes les instal·lacions estaran operatives a excepció de la piscina, que és la part més malmesa per l'incendi del passat 22 de novembre. La corporació ha informat que la setmana vinent es duran a terme les tasques de retirada de la bastida exterior de l'edifici per garantir l'accés a l'aparcament i a la resta de zones no afectades pel foc.



Mentrestant, els usuaris amb l'abonament complet podran seguir utilitzant els centres esportius de Sant Julià, Encamp, Canillo, Ordino i el Pas de la Casa. D'altra banda, els infants de l'escola bressol de 4 a 15 mesos continuaran reubicats a Santa Coloma i els nens de 15 mesos a 3 anys, al casal El Llamp de la capital.