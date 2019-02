Primera final superada

La jornada 23 es presentava com una final, i s'ha viscut amb intensitat i nervis des del primer minut. Els tricolors sortien al camp sent conscients de la importància del partit d'avui contra la Montañesa i han aconseguit complir per la mínima. Ara bé, el protagonisme del duel se l'ha endut la polèmica arbitral que ha acabat amb l'expulsió de Martí Riverola a la segona part.



El duel ha començat amb força i la primera aproximació a porta dels locals ha estat per gentilesa de Jordi Betriu al minut 8 de partit. Quatre minuts més tard ho tornava a intentar Ludo, disparant entre els tres pals després d'una assistència de Moha Keita. Els andorrans no paraven de generar oportunitats però no hi havia encert. Un toc d'atenció per part d'Omar ha fet que el conjunt del Principat s'accelerés quan el partit arribava al minut 30.



Primer ha estat Ludo qui li passava a Forgas sense èxit, després Forgas ho intentava amb Keita generant una gran oportunitat de gol. La pressió es mantenia i la pilota anava a córner però la centrada de Riverola es desviava massa amunt. El gol ha arribat al 34. L'àrbitre ha xiulat una falta llunyana escorada a la dreta i Rubén Bover ha estat l'encarregat de xutar-la, l'esfèrica arribava a Emili Garcia i l'andorrà aconseguia enviar-la al final de la xarxa amb el cap. Arribava la mitja part amb l'1-0 definitiu.



A la represa el sol s'amagava rere les muntanyes d'Encamp. Però no només s'enfosquia el camp, també ho feia el joc. L'àrbitre esdevenia el gran protagonista i es feia impossible jugar més de dos minuts seguits. Però, la gran polèmica ha arribat al minut 62, quan se li ha xiulat una targeta groga a Riverola quan l'acció era de Betriu. Els jugadors s'alteraven i les valls d'Andorra feien ressonar els crits de disconformitat. Forgas demanava calma, però la baralla ha acabat amb una altra groga per a Betriu i l'expulsió, molt criticada, de Riverola.



El joc es reprenia al minut 68, i el conjunt local jugava amb inferioritat numèrica. Però només durant 20 minuts perquè, al minut 84 David Bauli agredeix Ernest Forgas després que la pilota surti per la banda. L'acció acaba amb una groga per al tricolor i l'expulsió del de la Montañesa. L'àrbitre no trigava ni dos minuts a tornar a treure una targeta, en aquest cas era groga i per a Adrià Vilanova.



Al minut 88 l'Andorra ha tingut la seva última oportunitat a les cames de Keita, però es xiulava el final del partit i s'afegien 5 minuts més de tensió en els quals la Montañesa ha pressionat. Els segons passaven lents i Nico Ratti s'enduia algun ensurt, però els ha pogut salvar gràcies a una brillant actuació.