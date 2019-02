Piqué, "pletòric" després de la victòria tricolor

El projecte pot ser positiu per residents i turistes

La victòria tricolor retalla a 4 punts la distància amb la Montañesa. En aquest sentit, Garcia ha afirmat que "hem anat sumant de tres i els de dalt han anat perdent punts. Contra un rival directe, retallar aquests punts ens fa estar cada vegada més a prop. Però encara hem de sumar els tres de Vilanova, encara no els tenim, s'han de jugar i a poc a poc. Ja ens vam posar al cap que aniríem partit a partit. Teníem 14 finals i ara només en queden 12".

El míster, Gabri Garcia, ha comentat després del partit que estava "content perquè és un partit d'aquells que estàvem esperant perquè vèiem que estàvem retallant punts als de dalt i ara mateix aquests partits contra els rivals directes són molt importants. Crec que s'ha vist un duel amb molts nervis i al final una jugada de falta ha decidit el matx. Crec que hem creat més ocasions i podríem haver marxat amb un resultat més ampli, ja a la primera part. Però estic content per aquests tres punts que hem guanyat i per continuar la ratxa que portem".

"Estic pletòric perquè l' Andorra avui també ha guanyat , estem més a prop de l'objectiu". Aquestes han estat les declaracions de Gerard Piqué a la zona mixta després d'haver vençut per 2-4 a Sevilla. El blaugrana celebrava la doble victòria però no era l'únic satisfet amb el resultat.

Per Anna Ribas

