L'FC Andorra ensorra el líder

El líder de la categoria ha vingut a casa i marxa escaldat. L'FC Andorra ha ensorrat el Manresa i l'ha sotmès a la seva derrota més dura del que portem de temporada. Ja ho va dir divendres el migcampista Rubén Bover «és un partit que marcarà un abans i un després». I ho ha fet. Ara estan a set punts de la primera posició de la taula i amb un partit menys.

Nervis i pressa. Aquestes són les paraules que definirien una primera part. Els tricolors sabien que avui se sotmetien a la prova de foc, rebien el líder i hi havia ganes de guanyar. De fet, en els primers set minuts de partit ja s'han generat dues ocasions de gol que no s'han pogut acabar d'executar correctament. Dos minuts més tard arribava la primera aproximació a porta de la mà d'Ernest Forgas, però la pilota s'escapava per sobre del travesser.

Kiki feia el primer xut entre els tres pals al 18 però el primer gol ha arribat al 24. Ho ha intentat el tàndem Keita-Forgas sense èxit però de sobte ha aparegut Ferran Tacón per recuperar la pilota i passar-li a Joan Cervós, que ha rematat amb el cap. Arribava la mitja part i el marcador seguia 1-0 però no ha trigat gaire a canviar.

El primer minut de la segona part ha arribat el segon gol de l'Andorra. En aquesta ocasió Keita i Forgas sí que s'han entès i el vilafranquí només ha hagut d'acompanyar una mica la pilota amb el peu per fer-la entrar a la porteria. Ha estat aleshores quan semblava que el Manresa despertava i ha fet dos xuts a porta en poc més d'un minut, però Nico Ratti ha fet una actuació excel·lent.

Passaven els minuts i semblava que el líder havia perdut la poca cafeïna que havia mostrat des del principi. Forgas ha tingut dues oportunitats de sumar algun gol al marcador i això ha fet revifar les cendres del Manresa, que ha augmentat la pressió a l'àrea entre el minut 24 i el 33. Ratti era un mur. Al minut 37 ha arribat l'últim gol de l'Andorra, Moha Keita s'ho ha fet tot sol i ha enviat la pilota a la xarxa, sentenciant el 3-0 i corroborant la imbatibilitat al Prada de Moles.