El CSJ busca un magistrat per a Corts

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) busca un magistrat per al Tribunal de Corts amb dedicació parcial. D’aquesta manera es reforçarà la primera instància, ja que finalment el 16 de setembre es reprèn el judici del cas BPA i el volum de feina a Corts tornarà a ser elevat. Amb el nomenament d’Enric Anglada com a president del tribunal de la vista i el del francès Jacques Richiardi com a nou membre, que substitueix Josep Maria Pijuan, Corts patia previsiblement una falta de recursos humans per afrontar el dia a dia. De fet, el president del CSJ, Enric Casadevall, feia mesos que reclamava més recursos per a totes les instàncies, però en concret per a Corts.



Com es va publicar ahir al BOPA, a la plaça s’hi poden presentar secretaris judicials, advocats i altres titulars en l’àmbit del dret que hagin exercit de forma efectiva professions de caràcter jurídic durant almenys 20 anys. S’avaluaran el coneixement del dret andorrà, l’experiència, l’activitat docent o, entre d’altres, els idiomes. A aquest lloc de treball li correspon una retribució anual bruta de 30.651 euros distribuïda en 13 pagues.