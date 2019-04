El Govern no fixa data per reobrir l’RN22 i demana un pas alternatiu

La complexitat dels treballs que s’han de dur a terme per estabilitzar el talús que divendres va cedir a l’RN22 provoca que la carretera romangui tancada sine die fins que França reverteixi la incidència, que manté tallat l’únic accés al país gal des del dissabte a la nit. Donada la importància de la via i dels greus efectes que està generant en l’economia del Principat, el Govern ha traslladat a les autoritats franceses «l’exigència» d’obrir un pas alternatiu «com més aviat millor sempre que la seguretat quedi garantida», va indicar ahir el ministre portaveu en funcions, Jordi Cinca. Per la seva banda, la CEA es va mostrar ahir «molt preocupada» per la situació de «feblesa» que pateix Andorra quan els accessos al país queden inhabilitats. Els empresaris reclamen «solucions» i, en aquest sentit, van treure del calaix un projecte recurrent: construir una carretera que uneixi ambdós països a través de la solana andorrana.

La inestabilitat i la verticalitat del terreny dificulta els treballs per restaurar el trànsit a curt termini

La situació «no és fàcil d’abordar», va anunciar Cinca, ja que els tècnics de la Dirso han constatat que el talús pateix «moviments significatius d’alt risc que poden comportar un col·lapse masiu» . El corriment de roques i terra segueix en augment i ja supera els 100 metres longitudinals al llarg de la carretera, els 30 d’altura i fins als 20 de profunditat, va explicar Cinca. Ahir al matí, diversos tècnics de Protecció Civil, del ministeri d’Ordenament Territorial i del Comú d’Encamp es van reunir amb els experts de la Dirso per comprovar in situ l’abast de l’esllavissada, els treballs a realitzar i la seva durada. A més de la inestabilitat, la verticalitat del terreny és un altre hàndicap que els tècnics francesos estan afrontant, ja que impedeix que pugui treballar més d’un giny al mateix temps. Tot i això, l’objectiu és buidar la part alta del talús «per treure-li pes i evitar que segueixi caient», va assenyalar Cinca. En aquest sentit, l’Executiu ha demanat a les autoritats gal·les que ampliïn «al màxim» el període d’hores de treball, inclosos els caps de setmana.

Afectació «enorme»

El ministre portaveu va admetre que l’afectació al Pas de la Casa i la resta del país «és enorme», però va eludir parlar de possibles impactes, que espera avaluar «amb perspectiva», i tampoc va adjectivar la situació tal com fan els comerciants de la localitat encampadana, que la titllen de «dramàtica» i «catastròfica». Cinca va definir-la com «una situació excepcional que posa en relleu la feblesa de la nostra comunicació amb França». Unes paraules que van fer seves el president de la CEA, Gerard Cadena, i els empresaris associats a la confederació. «No podem estar sempre pendents dels tancaments de l’RN22», va manifestar Cadena, a la vegada que va catalogar la problemàtica de «molt important». Per aquest motiu, va convidar a «reflexionar de cara al futur». Respecte a la proposta de desdoblar l’accés cap a França a través d’una nova carretera sobre territori nacional, el president de la CEA va reconèixer que «és una solució costosa i dificultosa, però és una solució».



Els membres de la confederació van secundar la proposta. D’una banda, el portaveu de l’Associació de transportistes de mercaderies i carburants, Víctor Filloy, va manifestar que «cal estudiar de forma seriosa l’opció de desdoblar l’accés a França per territori nacional. És clau i vital per la subsistència del país». De l’altra, l’administrador d’Andbus, Dani Vinseiro, va manifestar que «l’enllaç amb França aporta creixement i l’estabilitat de les comunicacions impedeix aquesta oportunitat».

Vigilància a la duana

El tall viari ha generat que el trànsit a la frontera del riu Runer s’incrementi, tot i que Mobilitat no ha xifrat l’augment de vehicles. Tot i l’increment del trànsit, Cinca va informar que no s’ha ampliat el dispositiu de la duana sud. A més, han gestionat amb la duana espanyola que «els transportistes circulin amb absoluta normalitat pel país veí».

Encara que la carretera estigui tallada, els agents segueixen custodiant el pas nord «per garantir la seguretat de la zona i que es compleixen les restriccions del trànsit», va assenyalar Cinca. D’aquesta manera, des d’ahir no es produeixen els episodis que es van viure diumenge: turistes francesos es van saltar les indicacions i van arribar fins a l’entrada del Pas, on es van trobar la barrera tancada. Van accedir al poble caminant.