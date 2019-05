La Policia identifica els lladres que van robar més de 150.000 euros de caixers

El director de la Policia, Jordi Moreno, va anunciar ahir minuts abans de ser ratificat en el càrrec que el cos ha identificat els membres d’una banda de romanesos que durant la Setmana Santa i el pont de la Puríssima del 2018 van robar més de 150.000 euros de múltiples caixers automàtics del país. «Actualment són objecte d’una ordre de recerca judicial i de detenció», va afirmar durant la festivitat de Santa Maria Auxiliadora, patrona del servei de l’ordre. Els lladres utilitzaven una targeta de crèdit –no va transcendir si era pròpia, robada o copiada– i seleccionaven l’opció de retirar diners. Utilitzaven un mètode molt curós que els permetia enganyar el sistema informàtic fent-li creure que l’acció de reintegrament que havien sol·licitat finalment no s’havia completat. Així, extraient quanties de fins a 300 euros, però el capital del compte no disminuïa.



Al principi es va creure que era un home que actuava sol. Després es va saber que era una banda que operava per tot Europa. A més dels robatoris perpetrats, les entitats bancàries van registrar entre 15 i 20 intents de furt. La banda va actuar de sud a nord i MoraBanc va ser l’entitat més afectada. També van ser víctimes del delicte, en menor mesura, Crèdit Andorrà i de Banc Sabadell. El cop d’efecte el van donar el desembre passat, quan van extreure 150.000 euros de dos caixers del Pas de la Casa.



Moreno va fer l’anunci de les identificacions mentre recordava les fites que ha aconseguit el cos durant l’últim any. Amb els mèrits a la mà, no va perdre l’ocasió de tornar a demanar més efectius. Ho va justificar amb un imperatiu: «La seguretat ciutadana és una qüestió d’Estat». Rossell va recollir el guant i, aprofitant que s’estrenava com a ministre en un dia tan assenyalat per als policials, va anunciar dues convocatòries més per a la contractació d’agents, si bé no va precisar el nombre de places ofertes ni quan s’obrirà el procés per a postular. «Andorra és un país de pau i cal preservar aquesta condició», va assegurar durant el seu discurs. En aquest sentit, va afirmar que posarà sobre la taula «tots els recursos que siguin necessaris».

Recursos més específics

Tot i que Moreno reclama més efectius, sobretot en àrees especialitzades, i que en un futur pròxim hi haurà més convocatòries, 13 agents acabaran la formació al juny i s’uniran al cos. A més, en els últims mesos s’han incorporat per primera vegada cinc policies auxiliars. La seva funció és administrativa, com atendre la ciutadana i tramitar denúncies, i el director els reclamava des de feia anys. Aquesta figura permet alliberar cinc agents, que assumiran responsabilitats més específiques. Segons la llei, el policia auxiliar ha de tenir entre 18 i 21 anys, però Moreno va anunciar que ja treballen per canviar el reglament i permetre així que pugui accedir qualsevol ciutadà. D’altra banda, i per potenciar els càrrecs específics, en les pròximes setmanes s’obrirà el procés de promoció interna per aspirar a quatre comandaments.



Així mateix, l’acte també va servir per fer un reconeixement a 21 dels agents que portaven 15, 20 o 30 anys de servei. També es va condecorar els agents que s’han jubilat i els dos gossos de la Unitat Canina que han mort en l’últim any.

Preocupació pel sistema judicial

El nou ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, té més demandes sobre la taula. Ahir va admetre que els col·lectius dels advocats i de l’àmbit de la justícia li han fet arribar la seva «percepció» d’un possible col·lapse del sistema judicial pel cas BPA. «Aquest tema s’ha d’abordar i serà un repte. És important que la justícia funcioni», va anunciar en la seva primera compareixença pública com a responsable d’ambdues carteres. La saturació de batlles i magistrats preocupa i Rossell se’n fa al càrrec. «S’haurà d’abordar», va precisar, a la vegada va que indicar que «s’han de mirar els projectes [de solucions] que hi ha sobre la taula o buscar-ne un» per trobar una solució a una problemàtica imminent. El ministre ja s’ha reunit «informalment» amb membres del Consell Superior de la Justícia per abordar l’assumpte i en les pròximes setmanes ho tornarà a fer, ja de manera formal, va dir.

Els agents de la Policia desfilen per la festivitat de la patrona del cos. Foto: Maricel Blanch

«Proximitat especial» d’Espot

El cap de Govern, Xavier Espot, va demanar que la legislatura es regeixi per «un diàleg constant i per l’escolta mútua» entre els responsables polítics i els treballadors públics per «desplegar «amb encert els reglaments que regulin les especialitats dins del cos de Policia». El líder de l’Executiu va defensar la Llei qualificada de seguretat pública, va marcar les línies del seu mandat i va indicar que tractarà tots els ministeris «per igual». No obstant això, va admetre que sent una «proximitat especial» cap a Justícia i Interior després de set anys com a ministre.