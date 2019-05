El fiscal sol·licita penes més altes per l’operació ‘Paradís’

La Fiscalia no té prou amb què Corts condemnés al principal artífex de l’operació Paradís a cinc anys de presó i 10.000 euros per cometre un delicte major de tràfic de marihuana amb l’agreujant de vendre-la a menors d’edat. La primera instància el va absoldre del delicte major de blanqueig de diners i va aixecar-li l’embargament de dos vehicles. El Ministeri Públic, però, insisteix en el fet que va comprar-los amb els diners provinents de la droga i ahir va demanar al Tribunal Superior que l’imputi i el condemni per aquest delicte. A més, també va sol·licitar elevar el delicte de còmplice a coautora de tràfic de drogues a la noia que guardava la droga al seu pis d’Encamp i que va ser penada amb un any i mig de presó, dels quals sis ferms.



Les defenses dels altres tres processats, als quals se’ls va imposar penes de tres anys i dos anys i mig de presó ferma, així com sis mesos de presó condicionals, a més de la pertinent multa econòmica a cadascun d’ells, també van recórrer la causa i van sol·licitar una rebaixa de les condemnes i inclús l’absolució.



La Policia va efectuar l’operació Paradís el 2017. Es va saldar amb cinc detencions, diverses persones controlades i el comís de 2.002 grams de marihuana, la confiscació més gran d’aquesta droga feta al Principat fins aleshores. En un control a la frontera del Runer, els agents van detectar restes de marihuana i bosses en un cotxe que conduïa el principal encausat. El progenitor el va inculpar i es va desencadenar la intervenció policial. La droga interceptada tenia un valor en el mercat superior als 12.000 euros.