L'acròbata ferit del 'Cirque' té una vèrtebra trencada

S’han anat fent passos en un model que no és definitiu

L’incident va passar al segon número de l’espectacle i l’organització va parar l’actuació. Tant tècnics de la companyia quebequesa com el servei d’urgències del SAAS van atendre’l immediatament sobre l’escenari, del qual va ser retirat amb llitera. Posteriorment, va ser traslladat al centre mèdic amb ambulància. Després de 10 minuts d’aturada, l’assaig general va continuar.

Per Alba Casanovas

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació