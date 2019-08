Dubtes per com es va gestionar l'avís de despreniment a la zona de l'esllavissada

El cap de Govern, Xavier Espot, va admetre ahir que «tot apunta que el desmunt [fet a la parcel·la de propietat privada] ha sigut l’origen de l’esllavissada» que complica l’accés entre Andorra i Espanya per la CG1. Per resoldre com més aviat millor la mobilitat a la zona, l’Executiu declararà avui l’estat d’emergència en un Consell de Ministres extraordinari en què, a més, «s’analitzaran totes les comunicacions i les gestions que s’ha fet des de Govern i entre l’Executiu i el Comú [de Sant Julià]» en relació amb l’estat dels ancoratges de la propietat privada. D’altra banda, i si les pluges previstes per a les últimes hores no ho impedeixen, avui començaran les obres per restablir tots els carrils amb normalitat, un fet que les autoritats preveuen que sigui el pròxim dijous 15 d’agost.

El cap de Govern defensa que l’Executiu ha actuat «degudament» d’acord amb les competències



La decisió del Govern d’estudiar les gestions que es van dur a terme amb la propietat privada es va anunciar hores després que el cònsol major de la parròquia, Josep Miquel Vila, admetés que «hi havia encoratges que no estaven bé». «Era una qüestió que no hem volgut abordar perquè creiem que no tocava», va manifestar Espot, a la vegada que va destacar que «el més urgent era restaurar la zona i atacar la problemàtica de la mobilitat». Tot i això, Espot va defensar l’actuació del Govern i va assegurar que «hem complert amb deguda forma tenint en compte quines eren les seves obligacions d’acord amb les competències que la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme».

Mur de 25 metres

Les autoritats no només han de lluitar contra l’esllavissada, sinó que ho han de fer contra la climatologia, la qual pot empitjorar el corriment de roques en les pròximes hores. Si la pluja ho permet, des de primera hora d’avui es començarà a construir «una paret de formigó de 25 metres de llargada» per contenir el despreniment, el qual anirà des del magatzem del Comú de Sant Julià fins al final de la zona problemàtica. Tanmateix, estarà enllestit entre avui i demà, va assenyalar Espot. De la mateixa manera, s’iniciarà l’alçament «d’uns pilars metàl·lics i uns taulons» que potenciaran la contenció del mur i augmentaran la seguretat de la zona. Aquests treballs, però, s’allargaran fins el 15 d’agost. Amb tot plegat, Espot va garantir que aportaran unes «condicions òptimes de seguretat».

Instal·lacions en perill

L’esllavissada segueix activa però els experts asseguren que els despreniments de roques i pedres s’han reduït «substancialment i són testimonials», va indicar el cap de Govern. La zona que més preocupa ara i que «mereix més atenció» és el talús que hi ha darrere de les instal·lacions comunals, situat a l’esquerra del despreniment original. Durant la nit de dissabte a diumenge es va desprendre gran part i Espot va reconèixer que «s’ha deteriorat d’una forma rellevant» fins al punt de ser «zona d’alt risc». Ahir al matí es van buidar de material i maquinària i Espot va anunciar que «no li podem augurar llarga vida».