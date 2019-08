El Govern anuncia millores a la carretera cap a Naturlandia per l’alerta d’esllavissada

Les queixes dels veïns de la zona residencial d’Auvinyà han tingut efecte en un temps rècord: poques hores després que denunciessin públicament el perill d’esllavissades que hi ha a la CS130, un equip del COEX es va desplaçar ahir a la zona i va «constatar que s’ha d’actuar en dos punts» de la carretera secundària, van admetre fonts del Govern, que té les competències del manteniment d'aquesta via. Ara, el departament d’Ordenament Territorial «estudiarà quins són els treballs idonis per augmentar la seguretat a la zona», van indicar les fonts consultades. No van precisar, però, el temps que trigaran a solucionar la problemàtica. D’altra banda, i preguntat al respecte, el Comú de Sant Julià de Lòria no es va pronunciar sobre el terraplè que va cedir de la carretera comunal, la qual uneix el nucli de població amb la CS130.

La minoria titlla de «vergonya» i «aberració» que la corporació no els informés de la situació



La corporació tampoc va explicar perquè va guardar silenci administratiu a la sol·licitud -a la qual ha tingut accés EL PERIÒDIC- que van entrar els veïns el passat mes de novembre tot i saber que el manteniment de la via és competència de l’Estat. «No costava res contestar-nos dient que acudíssim al Govern. Hem perdut molt de temps i mentrestant estava en joc la seguretat de tots», va lamentar la representant dels afectats, Carmen Gutiérrez, que va recordar que van enviar tres recordatoris sobre la seva petició. En aquest sentit, la portaveu va posar en entredit «la bona sintonia que van afirmar tenir l’Executiu i el comú per poder afrontar l’esllavissada de la CG1».



El departament d’Ordenament Territorial, per la seva part, va comprovar que no tenia cap avís de la corporació sobre el mal estat de la protecció de seguretat que va cedir fa dos anys a causa d’un altre despreniment.

Inspecció immediata

«El COEX s’ha desplaçat a la zona tant bon punt el ministeri ha rebut aquest mati [per ahir] manifestant els seus neguits», van dir les fonts consultades. Gutiérrez va explicar que, ja amb la informació en mans dels mitjans de comunicació, van acudir al Govern i van presentar «un escrit a tots i cadascun dels ministres». També van procedir de la mateixa manera amb els consellers generals i amb el raonador del ciutadà, Marc Vila.

Desconeixement de la minoria

Els afectats es van assabentar per aquest rotatiu que l’Executiu efectuarà els treballs de manteniment de la via a través de la qual s’accedeix a Naturlandia i ho van celebrar. La minoria del Comú de Sant Julià també va conèixer la problemàtica a través dels mitjans de comunicació. «Ens ha agafat per sorpresa, és una vergonya i una aberració que la majoria no ens informi absolutament de res», va lamentar el conseller d’Unió Laurediana, Rossend Duró. Tot i això, va fer una crida: «Els veïns ens tenen a la seva disposició si no se senten escoltats. Reconec que no podem fer massa, però sí que podríem haver fet pressió a l’equip de govern comunal per revertir la situació, i més quan està en joc la seguretat dels ciutadans».