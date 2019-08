Gallardo no accepta la dimissió de Chato

El ministre de la Presidència i Economia, Jordi Gallardo, no ha acceptat la dimissió del secretari d'Estat d'Economia, Salustià Chato, després que EL PERIÒDIC donés a conèixer que hauria percebut 16.000 euros entre l'any 2015 i 2018 per part de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) quan era director del departament de pressupost de Govern i que, per tant, com a membre de la funció pública, no ho podia fer.

Així ha remarcat la plena confiança amb Chato i que "en els pròxims dies, si apareixen més elements, haurem de fer la valoració que s'escaigui". Així mateix, s'ha compromès a analitzar i a veure com es pot situar "aquesta situació de buit legal que es poden trobar algunes persones" de la funció pública.

També ha indicat que "no he tingut accés a la tributació de l'IRPF del senyor Chato" i que "si tenia l'obligació de declarar-ho, que ho reguli". A més, ha reiterat diverses vegades que "és una retribució amateur" en molts casos i que, per tant "si s'ha de regularitzar, es farà i no hi haurà problemes".