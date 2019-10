Oberta la circulació a l'avinguda Fiter i Rossell

L'avinguda Fiter i Rossell d'Escaldes-Engordany s'ha mantingut bona part del dia tallada a causa d'una esllavissada que ha tingut lloc a primera hora del matí. Segons Mobilitat, aquest ha estat el punt "més conflictiu" entre les diverses incidències que la llevantada, acompanyada d'intenses pluges i fortes ràfegues, va sacsejar tot el Principat durant la passada matinada. Segons la institució, s'ha restablert el trànsit pocs minuts abans de les cinc de la tarda.

A banda d'aquest despreniment que no ha causat cap ferit, els serveis d'emergència també han acudit a altres punts del territori andorrà per retirar rocs i branques que havien caigut a les carreteres, així com infraestructures malmeses a causa del vent. El cos de Bombers assegura que en total han efectuat una vintena de serveis entre les 11 de la nit de dilluns i les 7 del matí del dia d'avui.