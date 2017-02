Notícia Fiñana demana comparèixer a la comissió BPA el 29 de març El cap de la UIFAnd diu que no pot fer-ho en altres dates perquè hi ha una visita del Moneyval Carles Fiñana Autor/a: El Periòdic

El dimecres 29 de març a les 10 hores. Aquest és el dia i hora que el cap de la UIFAnd, Carles Fiñana, proposa al president de la Comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera, de comparèixer «sempre que la comissió no hi vegi cap inconvenient».



El director de la Unitat d’Intel·ligència Financera respon d’aquesta manera a la carta de la comissió especial on se li emplaçava a comparèixer en dues dates a elegir: l’1 o el 15 de març. Alguns consellers generals han mostrat la seva incredibilitat en considerar una manca de respecte el fet de rebutjar les dates proposades des del Consell General i proposar-ne una altra als consellers.



En la contesta Fiñana exposa que entre el 6 i el 18 de març hi ha la visita in situ de l’equip d’avaluadors del Moneyval, en la ronda de cinquena avaluació a Andorra. A més, el cap de la UIFAnd detalla les dificultats per anar a la comissió ja que la setmana abans «sigui a efectes de preparació tècnica, tant a nivell intern de la UIFAnd com dels distints sectors públics i privats del Principat que seran requerits a presentar-se, sigui en temes de logística, així com els dies immediatament posteriors, que acostumen a necessitar-se per complimentar requeriments, informació i altres que ens puguin sol·licitar els avaluadors».



Fiñana va demanar per escrit el 2 de desembre passat comparèixer davant de l’anomenada comissió BPA per respondre les preguntes dels consellers per esclarir els dubtes sobre la seva actuació i la de la UIFAnd davant l’afer BPA. Una setmana abans, durant la presentació de la Memòria d’activitats 2015 de la UIFAnd, Fiñana va assegurar que no tenia cap indici que el departament del Tresor dels Estats Units (FinCEN) emetés la famosa nota que va provocar la intervenció de Banca Privada d’Andorra.



«Menysteniment» / El conseller general d’SDP, Víctor Naudi, va ser crític ahir amb la resposta de Fiñana i amb la mateixa comissió: «És evident que la comissió no acaba de funcionar i alguns dels responsables de la UIFAnd encara la menystenen. No ens estranya, és la demostració de que DA vol dilatar les coses».



D’altra banda, Naudi va recordar que sí va estar d’acord en la darrera comissió de demanar que es cités amb la major celeritat el president de l’AREB «perquè ens expliqui d’una vegada per totes que està passant amb els comptes bloquejats, i constatem que el president de la comissió no ha enviat cap carta. La comissió no serveix per a res en aquest sentit».



Les declaracions de Fiñana en el si de la comissió són importants per intentar aclarir si abans del 6 de març el cap de la UIFAnd estava assabentat de les intencions del FinCEN d’emetre el Notice sobre BPA. Aquesta va ser la data quan el cap de Govern, Toni Martí, va informar al seu cercle.