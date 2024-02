El Principat és el país més segur del planeta, però...

Durant el dia d’ahir vam poder comprovar com, mitjançant un estudi de la base dades en línia Numbeo, Andorra es corona com el país més segur del món i amb l’índex de criminalitat més baix. I de ben segur que ho és. També vam esmentar ahir en aquest mateix espai que això comporta que el Principat sigui un oasi de seguretat envoltat d’un món ple d’incertesa al respecte, esdevenint també un atractiu en poder proporcionar en un entorn ‘lliure de preocupacions’.

Ara bé, cada vegada surten a la llum més casos relacionats amb successos que lluny es queden de poder-se etiquetar, o acabar d’entendre, dins del país més segur del planeta. A principis de setmana, el Cos de Policia va informar que, amb aproximadament sis dies, havien detingut un total de 30 persones, la gran majoria relacionat amb taxes d’alcoholèmia al volant, agressions (que gairebé sempre solen ser en locals d’oci nocturn, res nou) i possessió d’estupefaents. I repetim, és això el país més segur del món?

Això, encara que no ho sembli, és una gran problemàtica, i encara s’agreuja més quan es deté un alt càrrec, com va ser el cas el passat cap de setmana del director-gerent de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) amb cocaïna. Ep! Potser aquí sí que obrim els ulls i ja podem qualificar tot això com un gran problema que afecta Andorra. La venda de droga va a l’alça, així com les detencions per la seva venda i els furts com els que va haver-hi a Arinsal. Comença a ser epidèmic.

Si això no semblés suficient per a poder-ho titllar tot de problemàtic, en vista als pròxims anys, ahir es va trobar el cos sense vida d’un home al riu d’Arinsal. I amb això, sembla que aquell espai tan idíl·lic pel que respecta a seguretat com semblaria ser que és el Principat, resulta que cada vegada ho va sent menys.