El vial de la Massana: una realitat cada vegada més a prop

El primer tram del vial de la Massana es va començar a construir ahir i això és una gran notícia per al país. Qui millor va rebre l’anunci són els veïns de la Massana i Ordino, que ja feia temps que demanaven aquest canvi, sobretot per descongestionar la zona en determinades hores del dia i també els caps de setmana.

Per què és tan important aquest vial? Ho saben bé els que cada dia agafen el seu vehicle privat o van amb autobús entre la Massana i Ordino i els que també baixen a Andorra la Vella o Escaldes-Engordany i troben la carretera col·lapsada dia rere dia. Ara, amb aquest nou vial, s’espera que aquest trànsit diari quedi més diluït i no es formin aquestes llargues cues.

L’obra ajudarà a reduir els embussos ja habituals a l’interior de la Massana on cada dia hi circulen més de 16.000 vehicles. De fet, els beneficiats no només seran els veïns de la parròquia, sinó que també els anirà bé a tots aquells ciutadans dels pobles de les Valls del Nord.

Si fora de temporada ja és costum veure llargues cues, quan arriba la temporada d’hivern, a tots els cotxes particulars s’hi sumen els autobusos que porten els esquiadors a les pistes, fet que augmenta encara més la saturació de vehicles.

Quant a l’impacte ambiental, s’ha anunciat que no hi haurà una gran afectació i que la tala d’arbres no serà tan important, ja que es tracta de parcel·les on els propietaris haguessin pogut construir encara que no s’hagués decidit fer el vial. Això és el que es va explicar ahir en la presentació del vial, i de ser així, millor que s’hagi fet un vial que beneficiï a tot el país en general que no una altra cosa de qualsevol particular.

Per poder gaudir-ne encara haurem d’esperar, ja que les obres del primer tram està previst que durin fins al 2026.