Quan es negocia un acord i no s’explica bé a la ciutadania

Sembla que alguns ja comencen a adonar-se que això de l’Acord d’associació amb la Unió Europea no és tan meravellós com semblava en un inici o com es volia fer creure a la ciutadania. I ara que ha arribat el moment de posar les cartes sobre la taula i mostrar el text a la ciutadania, el Govern es mostra reticent a fer-ho. Tot i així el cap de Govern, Xavier Espot, va assegurar ahir que no hi ha reticència a fer públic l’acord, però que s’ha de fer de manera ordenada, pautada i contextualitzada, no fos cas que ens alarmem amb el que ha estat negociant Govern d’amagat de la ciutadania.

Ara resulta que el document que té en mans l’Executiu és complet, però no del tot, i cada vegada s’allarga tot més. Primer es deia que el referèndum es faria a finals del 2024, després ha passat a ser el 2025 i al final qui sap quan se celebrarà. El que està clar és que hi ha gat amagat i per això s’està endarrerint tot tant i no s’ha explicat absolutament res a la ciutadania més que quatre arguments que si et pares a mirar-los estan buits i no aporten absolutament res.

En algun moment tenen previst deixar-se d’explicacions banals i dir realment què és l’Acord d’associació, en què consisteix i quines coses bones i dolentes tindrà per al país? No és tan difícil fer-ho i és el que s’ha de fer perquè la població mereix saber què s’està negociant realment amb Europa i ha de tenir tota la informació necessària per poder decidir si votar sí o no quan arribi el referèndum.

Així que dir que no s’és reticent quan no s’està explicant res potser no serien les paraules més adients. Cal explicar i no només de veu sinó mostrar el text a la població. Però no mostrant les coses el que s’aconsegueix és l’efecte contrari i és que gran part de la població estigui en contra de l’Acord.