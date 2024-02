Disminueixen els delictes contra la llibertat sexual, però continuen

Fa uns dies sortia publicat un informe que anunciava que Andorra és el país més segur del món i amb la criminalitat més baixa. Si bé és cert que els índex de criminalitat del Principat són molt més baixos que en molts països del món i també del continent europeu, els delictes són quelcom que existeix a tot el món i contra el que és important lluitar.

En una notícia que publiquem avui mateix en aquest mitjà, crida l’atenció que l’any 2023 es van instruir un total de 80 procediments relacionats amb delictes contra la llibertat sexual. Són molts o són pocs? Tot depèn de com es miri. Si ens comparem amb altres estats és evident que la xifra és molt baixa, i si ho comparem amb les dades registrades aquí al país l’any anterior la xifra ha disminuït. Mirat així es podria dir que són pocs. Però res és poc si parlem de llibertat sexual. Així que el fet que la xifra sigui 80 no ens ha de deixar tranquils.

I els motius pels quals aquests delictes continuen existint és en molts casos per la falta d’educació sexual que pot contribuir en la ignorància sobre els límits del consentiment i la gravetat que tenen aquest tipus d’abusos i, sobretot, la impunitat que hi ha. Els agressors sexuals tenen una sensació d’impunitat per la falta de conseqüències legals que hi ha, moltes vegades, en aquests casos. I, finalment, pel silenci. Moltes víctimes eviten parlar d’aquests temes per evitar represàlies o simplement per por a que no se les cregui quan denuncien.

Així que, tot i que aquest any la xifra hagi baixat, cal seguir lluitant per eradicar-los i donant zero impunitat a les persones que cometen aquest tipus de delictes. D’igual manera que és important tractar aquestes qüestions des de la infància i l’adolescència per educar bé a les noves generacions.