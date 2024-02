Quan una consellera general denuncia persecució política

Ahir es va conèixer una notícia que va sorprendre bona part de la població, sobretot a Carine Montaner. La Fiscalia demana una pena de dos anys de presó condicional i dos anys d’inhabilitació per a la líder d’Andorra Endavant, Carine Montaner, per la querella que va presentar l’exconseller de Liberals, Ferran Costa, per un delicte de revelació de secrets.

Cal recordar que el que demana la defensa de Costa són 64.048,84 euros que és el que va deixar de cobrar quan es va regularitzar la seva nòmina després que Montaner fes públiques les dades, a més de l’import que se li demana també per danys i perjudicis.

És a dir, es fa públic quelcom que un conseller no havia d’estar cobrant i la perjudicada és la persona que ho denuncia. En quin món vivim? I no només això, una diputada intenta fer justícia i lluita perquè els diners dels ciutadans no vagin a la butxaca de certs polítics i el que es fa és perseguir-la d’aquesta manera.

Algú encara creu que qui té raó és Costa? De debò és necessari perseguir d’aquesta manera a una persona? El que està clar és que el que es vol aconseguir amb tota aquesta qüestió és apartar Carine Montaner de l’esfera política i fer-la fora almenys durant un període de temps.

Costa és el bo de la pel·lícula? És important que recordem que aquest va acabar renunciant al seu salari arran del rebombori mediàtic impulsat pel PS, no pas perquè considerés que s’estava fent res malament.

La pel·lícula ha girat de tal manera que no s’entén absolutament res del que està passant i qui hauria de ser l’antagonista és el bo i la que intenta defensar i fer el bé acaba més perjudicada que ningú. Com denuncia Montaner, una «persecució política» en tota regla.