No hi ha pressa en curar la ferida si no afecta els de casa

L’Executiu es repensarà el model contractual per evitar la contractació inapropiada de treballadors, arran del cas dels peruans contractas per empreses amb irregularitats laborals. Encara així, continuen afirmant no tenir cap denúncia d’aquests casos, tot i les contínues manifestacions fetes per part d’aquest col·lectiu. No sé què més poden necessitar per adonar-se de la problemàtica tan greu per la qual està travessant actualment Andorra, on desenes de treballadors extracomunitaris acudeixen al nostre país per buscar un futur millor i es troben amb una situació deplorable. I és que sembla que si el problema no afecta els de casa, no hi ha cap tipus de pressa en posar remei a la ferida. Als nostres mandataris se’ls oblida que Andorra és la que és gràcies al turisme, el qual se sustenta pels treballadors extracomunitaris que treballen en sectors relacionats amb aquest servei. I és que sincerament, qui voldria venir a treballar a un país emparat en unes condicions com aquestes?