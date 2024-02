Caiguda de les importacions al mes de gener

Pel que fa a les exportacions, durant el gener van sumar 15,39 milions d'euros, el que suposa un increment del 14,6% respecte del període anterior. Quant als darrers 12 mesos, les exportacions van tenir un valor de 238,33 milions d'euros, amb una disminució del 35,8%. Sense tenir en compte l'exportació excepcional de la partida diversos del capítol d'objectes d'art, de col·lecció o d'antiguitat, pel febrer de l'any 2022 i per al mes de març del 2023, la variació és del 12,2% respecte de l'acumulat del període anterior. Importació de carburants / D'altra banda, la importació de carburants durant el mes de gener va ser de 16,57 milions de litres. Això representa una variació percentual positiva respecte al mateix mes de l'any anterior de l'11,5%. Aquest mes, la gasolina sense plom, el gasoil de locomoció i el fuel domèstic van presentar variacions positives del 37,2%, 8,3% i 4,7%, respectivament.

Pel que fa a l'acumulat dels darrers 12 mesos, les importacions van tenir un valor de 1.844,27 milions d'euros, la qual cosa representa una variació percentual positiva del 2,4% respecte a l'acumulat del període anterior. Sense el capítol d'energia, les importacions en valor van representar un 6,3% més que al mateix període. Així mateix, van destacar amb una variació percentual positiva i major variació absoluta les partides de transport (24,4%), alimentació (9,2%), farmàcia-perfumeria (8%), electrònica (4,6%) i begudes i tabac (5,1%). Per contra, van destacar amb una variació negativa les partides d'energia (26,7%), vestit i calçat (1,8%) i construcció (2,7%).

Les importacions durant el mes de gener van sumar un valor de 144,33 milions d'euros, una xifra que suposa una variació percentual negativa de l'1% respecte del gener de l'any passat. En aquest sentit, tal com va publicar ahir el Departament d'Estadística, van destacar amb una variació percentual i absoluta positiva els grups de begudes i tabac (27,8%), alimentació (9,6%) i transport (5,2%). Per contra, van tenir una variació negativa destacada els grups d'energia (19,2%), electrònica (13,3%) i vestit i calçat (10,9%).

