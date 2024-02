El salari medià s'incrementa un 5,3% i arriba als 2.073,47 euros

Pel que fa al salari mitjà avançat del desembre s'ha fixat en els 2.999,52 euros, mentre que el salari medià avançat ha arribat fins als 2.073,47 euros. Aquestes xifres suposen unes variacions positives del 5,6% i del 5,3% respectivament. Tanmateix, Estadística també ha fet públiques les dades semidefinitives sobre salaris corresponents al mes de novembre del 2023. En aquest sentit, el nombre de persones assalariades va arribar fins a les 42.661, un 3,2% respecte del mateix termini anterior, quan hi va haver 41.358 persones. Durant el novembre, l'increment més destacat del nombre de persones assalariades es concentra en el sector de l'educació, amb un increment del 9,5%, mentre que el sector que presenta un decrement més destacat és el de llars que ocupen personal domèstic, amb un 2,4%. La mitjana de persones assalariades, d'acord amb les dades acumulades de gener a novembre del 2023, és de 43.146, un 4,4% més comparat amb el mateix període anterior.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació