Les rebaixes moderen l'IPC fins al 4,4% al gener

La variació anual de l'Índex de Preus de Consum (IPC) corresponent al mes de gener s'ha fixat en el 4,4%. Segons publica el Departament d'Estadística, aquesta xifra suposa una disminució de 0,2 dècimes tenint en compte que al desembre es va situar en el 4,6%. En aquest sentit, els principals grups que han fet disminuir la inflació han estat el de vestit i calçat, que presenta una disminució de dos punts i dues dècimes, situant-se a l'1,2% degut, principalment, a la disminució dels preus de la roba, i al grup d'esbarjo, espectacles i cultura, que presenta una disminució d'un punt i set dècimes (2%) a causa de la disminució dels preus dels paquets turístics.



Per contra, els principals grups que han fet augmentar la inflació han estat el de transport (1%), amb un augment d'un punt i una dècima; el d'habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles (4,9%), que ha registrat un augment de dues dècimes; i el grup de comunicacions (-0,1%), que s'ha incrementat un punt i sis dècimes.



Quant a la inflació subjacent -la variació de l'IPC sense tenir en consideració els productes energètics i els productes frescos- al gener s'ha situat en el 5,2%, vuit dècimes per sobre de l'IPC registrat. Pel que fa a la resta de grups especials, cal destacar l'augment de la variació anual de l'índex de preus de l'energia, que passa del 5,2% negatiu el mes passat al 3,6% negatiu al gener. També destaquen les disminucions de les variacions dels productes frescos i de l'alimentació sense productes frescos, que passen del 5,5% i del 10,9% del desembre al 4,4% i al 9,2% al gener respectivament.



En relació amb els països de l'entorn, l'IPC avançat d'Espanya del gener s'ha fixat en el 3,4%. En cas de confirmar-se, augmentaria tres dècimes respecte de la variació registrada el desembre del 2023. Per la seva banda, França ha tancat el gener amb un IPC avançat del 3,1%, una dada que, en cas de confirmar-se, disminuiria sis dècimes respecte de la variació registrada el mes anterior.