MoraBanc transforma MoraWealth en societat de valors

El conseller director general de MoraBanc i president de MoraWealth, Lluis Alsina, va estipular que «aquest és un pas important al nostre pla de ruta a Espanya que ens permet oferir un servei encara més complet als nostres clients. Tenim clar que busquem un creixement sostingut i sòlid que ara ens ha de portar a estar presents a diferents ciutats espanyoles per continuar creixent i consolidant la nostra diferencial proposta de valor», va declarar el conseller director.

Coincidint amb la transformació a societat de valors, MoraWealth ha rebut una injecció important de capital. Amb la voluntat de dotar de més recursos la societat, el Grup MoraBanc ha aportat una partida de 20 milions d’euros de fons propis. Aquesta capitalització és una mostra del compromís del Grup MoraBanc amb el seu negoci a Espanya, i de la confiança en el creixement internacional com a punt clau en el seu pla estratègic.

Seguint amb l’estratègia global del Grup MoraBanc d’establir aliances amb firmes referents a diferents àmbits per potenciar la seva proposta de valor, MoraWealth ha arribat a un acord amb Inversis per oferir els serveis de custòdia, plataforma tecnològica i d’execució en línia. Amb aquestes novetats, la societat de valors pot construir un catàleg molt ampli de serveis de banca privada amb una proposta de valor basada en un model de multicustòdia i d’arquitectura oberta.

MoraWealth, la filial espanyola del Grup MoraBanc, amplia la seva activitat i es transforma en societat de valors després de rebre l’autorització de la CNMV. Aquesta nova llicència permet ampliar la gamma de productes i serveis a clients, ja que permet desenvolupar una activitat de custòdia directa d’actius així com oferir finançament a l’àmbit de la inversió.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació