L’Andorra Convention Bureau treballarà per atraure turisme de negocis del mercat anglès

L'Andorra Convention Bureau treballarà aquest any per consolidar-se com a destí de turisme de negocis en el mercat anglès, que ha demostrat un interès creixent en el darrer any i que, a més, és un mercat que ja visita el Principat en períodes vacacionals. Així es va explicar en la 15a assemblea que es va celebrar ahir al matí i que va comptar amb la presència d'una trentena d'empreses del país membres de l'entitat, totes vinculades al turisme de negocis i reunions, i amb una àmplia experiència en el sector.

Continuant amb la línia de treball de l'any passat, es continuarà apostant pels mercats propers, amb accions a França i Espanya. En aquest sentit, es preveu organitzar viatges de familiarització –per donar a conèixer tant l'oferta d'estiu com la d'hivern–, roadshows, formacions i visites comercials, entre d'altres. A més, enguany es rebrà per primera vegada el Global Mice Forum, que comptarà amb un centenar de participants dels mercats espanyol, francès, belga, holandès i anglès.

Els esforços de l'Andorra Convention Bureau van permetre que el 2023, el turisme de negocis a Andorra retornés les dades prepandèmia, recuperant l'activitat corporativa i d'incentius al país. La majoria d'esdeveniments, el 60%, van venir d'Espanya, mentre que el mercat francès va posicionar-se en segon lloc amb el 31%. La resta, el 9%, van venir d'altres països, entre els quals van destacar el Regne Unit i els països nòrdics.

L'assemblea d'ahir va acabar amb una formació d'intel·ligència artificial aplicada al turisme MICE, tot seguint amb el compromís de l'Andorra Convention Bureau d'oferir formacions als seus membres.

Andorra Convention Bureau / Creat sota el paraigua d'Andorra Turisme l'any 2010, l'Andorra Convention Bureau és un ens encarregat de la promoció del Principat com a destinació per a la realització d'esdeveniments, reunions, congressos i viatges d'incentius. Actualment, compta amb la participació de 31 empreses del sector privat directament relacionades amb el segment de turisme de negocis.