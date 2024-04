Les matriculacions cauen prop d'un 20% al març

Les matriculacions de vehicles durant el mes de març s'han situat en les 312, una xifra que suposa una variació percentual negativa del 19,4% respecte del mateix mes del 2023. Segons publica aquest dilluns el departament d'Estadística, durant el març han tingut variacions positives el grup d'altres, amb nou matriculacions; el de camions i camionetes, amb un increment del 15%, i el de motocicletes i ciclomotors, amb un 2,4%. Per contra, el grup de turismes presenta una variació negativa del 35,2%. Les matriculacions de vehicles acumulades des del mes de gener fins al març han estat 871, un 15,5% menys en comparació al mateix període anterior, en què es van matricular 1.031 vehicles. Les categories que mostren variacions positives són la de camions i camionetes (29,1%) i les motocicletes i els ciclomotors (11,2%). La resta de categories mostren variacions negatives: els turismes baixen un 27,1% i la categoria d'altres cau un 13%. Si s'analitzen les dades durant els darrers dotze mesos, es pot veure com les matriculacions han arribat fins a les 3.881, el que suposa una variació percentual negativa del 16,1% respecte del mateix període anterior. Durant el mes de març els grups amb variacions negatives que més destaquen són el del gasoil (8,9%) i la gasolina (8,1%). Pel que fa als vehicles elèctrics 100%, durant el març se n'han matriculat sis, mitja dotzena menys que el mateix mes de l'any anterior. Quant als vehicles híbrids, en termes globals se n'han matriculat 46, 58 menys que l'any anterior. A l'últim, dels vehicles catalogats sense carburant al març se n'han matriculat 15; és a dir, 11 més que al mateix mes de l'any anterior.

