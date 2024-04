L'IPC es modera fins al 4,1% al març

La variació anual de l'Índex de Preus de Consum (IPC) corresponent al mes de març s'ha situat en el 4,1%, una xifra que tal com ha fet públic avui el Departament d'Estadística, suposa una baixada de 0,2 punts percentuals respecte de l'IPC del febrer (4,3%). Així, el principal grup que ha fet disminuir la inflació ha estat el d'aliments i begudes no alcohòliques, el qual s'ha situat en el 3% degut, principalment, a la disminució dels preus de la carn; el pa i els cereals; els llegums i les verdures; i el sucre, les confitures, la mel, la xocolata i la confiteria, així com gràcies al comportament dels preus de la llet, el formatge i els ous, que durant el març han augmentat menys que al març de l'any passat.



Per contra, els principals grups que han fet augmentar la inflació han estat, d'una banda, el grup d'habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles, el qual presenta un augment de cinc dècimes, situant-se en el 6% com a conseqüència, principalment, del comportament dels preus dels combustibles líquids i del lloguer de l'habitatge. D'altra banda, destaca el grup de transport, que presenta un augment de set dècimes fins a situar-se en el 2,8% a causa de l'augment dels preus dels carburants.



Quant a la inflació subjacent, la qual no té en consideració els productes energètics i els productes frescos, durant el març s'ha fixat en el 4,8%, set dècimes per sobre de l'IPC registrat. Pel que fa a la resta dels grups especials, cal destacar l'augment de la variació anual de l'índex de preus dels productes petroliers, que passa del 3,3% negatiu el mes passat al 0,7% positiu aquest mes, així com les disminucions de les variacions dels productes frescos i de l'alimentació sense productes frescos, que passen del 0,9% i del 7,2% el mes passat al -0,9% i al 5,6% aquest mes, respectivament.



Pel que fa als països de l'entorn, l'IPC d'Espanya del mes de març s'ha situat en el 3,2%, quatre dècimes per sobre de la variació registrada al mes de febrer. En el cas de França, l'IPC s'ha fixat en el 2,3%, set dècimes per sota de la variació registrada el mes anterior.