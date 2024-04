L'entrada de visitants augmenta més d'un 16% al març

Durant el mes de març han entrat al país un total de 809.812 visitants, dels quals 346.359 han estat excursionistes (42,8%) i 463.453 turistes (57,2%). Respecte del mes de març de l'any passat, el nombre de visitants ha augmentat un 16,3%. Segons ha fet públic avui dijous el Departament d'Estadística, els turistes s'han incrementat un 17,9% mentre que els excursionistes ho han fet en un 14,3%.



Per país de residència, cal destacar que els visitants d'altres procedències són els que han presentat una variació positiva més elevada (24,1%), seguit dels visitants espanyols i dels francesos, els quals han presentat un increment del 22,2% i del 5,7% respectivament.



En termes acumulats dels últims dotze mesos, els visitants presenten un augment d'un 9% en relació amb el mateix període de l'any anterior. En aquest sentit, tant els turistes com els excursionistes presenten increments del 8,7% i del 9,2% respectivament.



Per país de residència, els visitants d'altres procedències augmenten un 22%, seguit dels visitants espanyols i dels visitants francesos, que pugen un 7,6% i un 6,6% respectivament, en relació amb el mateix període de l'any anterior.



L'acumulat des de principi d'any (YTD) del nombre de visitants-dia (suma dels excursionistes i dels turistes per la pernoctació mitjana) és un 6,2% superior en relació amb el mateix període referit a l'any anterior.



Flux de vehicles



Paral·lelament, el nombre de vehicles que han entrat al país durant el mes de març ha estat de 366.906, fet que suposa una variació percentual positiva respecte al mes de març de l'any anterior del 8,5%.



A la frontera hispanoandorrana, la variació ha estat de l'11,2% i per la frontera francoandorrana del 2,9%.



De gener a març del 2024, respecte al mateix període del 2023, s'ha produït un increment del 4,3% en el nombre de vehicles, amb un increment del 4,5% dels provinents d'Espanya i del 3,8% dels provinents de França.



El nombre de vehicles que han entrat a Andorra durant els darrers dotze mesos ha estat de 4.271.926; això representa una variació positiva del 4,5% respecte del mateix període anterior, en què van entrar 4.089.159 vehicles.