L'IGI recaptat al quart trimestre del 2023 arriba fins als 46,13 milions d'euros

La base repercutida de les autoliquidacions de l'impost general indirecte (IGI) durant el quart trimestre del 2023 han sumat un valor de 2.251,87 milions d'euros, un 1% menys respecte del període homòleg de l'any anterior, mentre que la quota repercutida ha estat de 89,05 milions d'euros, un 2,1% més respecte del mateix període de l'any anterior. Segons les dades publicades aquest dijous pel Departament d'Estadística, la base suportada ha estat de 1.716,93 milions d'euros, un 2,5% més en relació amb el quart trimestre del 2022. Pel que fa a la quota suportada, ha estat de 71,32 milions d'euros, la qual cosa ha suposat una variació interanual positiva de l'1,8%. Tenint en compte la totalitat de l'IGI recaptat, que inclou tant l'IGI interior, com el d'importacions i el de transmissions patrimonials, ha estat de 46,13 milions d'euros.



En relació amb tot el 2023, la base repercutida de l'IGI ha estat de 7.523,82 milions d'euros, un 5,2% més respecte del 2022, i la quota repercutida ha estat de 302,32 milions d'euros, un 6,6% superior al total de l'any 2022. En aquest sentit, la base suportada s'ha situat en els 5.617,87 milions d'euros, un 6,6% més respecte del 2022. Pel que fa a la quota suportada, ha estat de 232,25 milions d'euros, el que representa un increment del 6,2%. La totalitat de l'IGI recaptat ha estat de 165,80 milions d'euros l'any 2023.



D'altra banda, l'impost de la renda de no residents fiscals (IRNR), durant el quart trimestre del 2023 ha generat una base de tributació de 30,73 milions d'euros, un 25,7% més respecte del mateix període de l'any anterior. La quota de liquidació ha estat d'1,92 milions d'euros. Si s'analitzen les dades de tot el 2023, es pot veure com la base de tributació de l'IRNR ha estat de 126,60 milions d'euros, un 23,1% més respecte de l'any anterior, mentre que la quota de liquidació total ha estat de 7,98 milions d'euros.



Així mateix, i continuant amb les dades del quart trimestre de l'any passat, l'impost de transmissions patrimonials (ITP) ha estat de 2,74 milions d'euros, 27,1% menys respecte del mateix període de l'any anterior. En relació amb la liquidació de plusvàlues, aquestes han estat de 3,95 milions d'euros, fet que suposa una variació interanual positiva del 49,5%. Al llarg del 2023, l'ITP ha estat de 13,50 milions d'euros, un 6,7% menys en comparació de l'any anterior i la liquidació total de plusvàlues ha estat de 13,37 milions d'euros, cosa que suposa un increment del 37,2%.



De manera paral·lela, des de la darrera publicació, les declaracions de l'IRPF s'han incrementat un 1,4%, passant de 23.064 a 23.396 declaracions, pel que fa a l'exercici econòmic corresponent a l'any 2022.



De la mateixa manera, la base de tributació general de l'exercici econòmic corresponent a l'any 2022 ha augmentat en 0,9%, passant de 1.072,90 a 1.083,08 milions d'euros. En aquest sentit, la base de liquidació general de l'exercici econòmic corresponent a l'any 2022 s'ha incrementat en un 0,6%, passant de 559,54 a 562,99 milions d'euros. I pel que fa a la quota de liquidació de l'exercici econòmic corresponent a l'any 2022 s'ha incrementat un 0,5%, passant de 50,20 a 50,47 milions d'euros.



En la mateixa línia, les declaracions de l'impost de societats (IS) han augmentat un 1,9%, passant de 8.773 a 8.942 declaracions. De la mateixa manera, la base de tributació positiva, ha augmentat en un 0,7%, passant de 1.060,69 a 1.067,96 milions d'euros. Quant als casos on la base de tributació ha estat negativa, s'ha passat de -466,10 milions d'euros a -473,54 milions, un increment de l'1,6%.



Finalment, pel que fa a la quota de liquidació corresponent a l'exercici econòmic 2022, s'ha incrementat en un 0,7%, passant de 77,20 a 77,76 milions d'euros.