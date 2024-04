Lleugera caiguda dels preus de les importacions al gener

De la mateixa manera, segons publica aquest dijous el Departament d'Estadística, els preus de les exportacions al gener han caigut un 3,1%, mentre que presenten un increment del 13,2% en relació amb les xifres registrades durant el mes de desembre. En termes interanuals, i segons els grups d'utilització, els preus dels béns de consum s'han incrementat 5,9%, els béns de capital han baixat un 12,7% i els béns intermedis també han caigut un 13,9%. Si s'agafa com a referència la classificació unificada del comerç internacional (CUCI), en importacions, es destaca que la majoria dels grups tenen variacions interanuals negatives. En especial els preus del grup de combustibles, lubricants minerals i productes similars, els quals tenen un descens del 12,6%, i la partida dels productes químics i similars, que mostren una davallada de l'11% respecte del mateix mes de l'any anterior. Per altra banda, destaca la partida d'olis, greixos i ceres, d'origen animal i vegetal, la qual creix un 8,9% i la classificació productes alimentaris i animals vius, que també augmenta un 4,2%. En el conjunt de zones geogràfiques, durant el mes de gener destaca l'evolució dels preus de l'índex en matèria d'importacions provinents de la resta de la Unió Europea i Gran Bretanya, amb un creixement interanual del 15,2%, i els provinents d'Espanya, amb una variació interanual negativa del 3,5%.

Per El Periòdic

